Более 100 тысяч украинцев без электричества после ночной атаки РФ
В ночь с 24 на 25 ноября российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях
Об этом сообщило Министерство энергетики, передает RegioNews.
По данным ведомства, на уторо обесточенными остаются:
- более 40 тыс. потребителей в Киевской области,
- 20 тыс. – в Одесской области,
- 13 тыс. – в Черниговской области,
- более 21 тыс. – в Днепропетровской,
- более 8 тыс. – в Харьковской области.
Во всех регионах продолжаются работы по ликвидации последствий ракетно-дроновой атаки на энергетические объекты.
Для стабилизации энергосистемы в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях были введены аварийные отключения.
По всей Украине сегодня действуют графики почасовых отключений, а в большинстве регионов ограничение мощности для промышленности и бизнеса.
Напомним, в ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения.
В результате массированного российского удара по столице погибли шесть человек, среди 14 пострадавших – один ребенок.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что четыре дрона вылетели в соседние страны – Молдову и Румынию.