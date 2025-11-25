Более 100 тысяч украинцев без электричества после ночной атаки РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь с 24 на 25 ноября российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает RegioNews.

По данным ведомства, на уторо обесточенными остаются:

более 40 тыс. потребителей в Киевской области,

20 тыс. – в Одесской области,

13 тыс. – в Черниговской области,

более 21 тыс. – в Днепропетровской,

более 8 тыс. – в Харьковской области.

Во всех регионах продолжаются работы по ликвидации последствий ракетно-дроновой атаки на энергетические объекты.

Для стабилизации энергосистемы в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях были введены аварийные отключения.

По всей Украине сегодня действуют графики почасовых отключений, а в большинстве регионов ограничение мощности для промышленности и бизнеса.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения.

В результате массированного российского удара по столице погибли шесть человек, среди 14 пострадавших – один ребенок.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что четыре дрона вылетели в соседние страны – Молдову и Румынию.