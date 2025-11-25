Массированная атака на Киев: известно о 6 погибших и 14 пострадавших
В результате массированного российского удара по столице 25 ноября погибли шесть человек, среди 14 пострадавших – один ребенок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Чрезвычайщикам удалось спасти 18 человек.
Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек.
По данным мэра Киева Виталия Кличка, в столице в результате атаки врага пострадали 14 человек. Восьмерых из них госпитализировали, в частности, одного ребенка. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.
В ГСЧС рассказали, что в Святошинский район враг попал рядом с четырехэтажным складским зданием. Там обнаружили тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидировали.
В Печерском и Днепровском районах ведется разбор конструкций в многоэтажках и в гаражном кооперативе.
Информация еще обновляется.
Напомним, в Киеве в результате вражеских атак ночью и утром 25 ноября есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры.
Полиция проверяет информацию, что людей не пускали в укрытие в Подольском районе столицы.