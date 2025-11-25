08:50  25 ноября
25 ноября 2025, 09:05

Массированная атака на Киев: известно о 6 погибших и 14 пострадавших

25 ноября 2025, 09:05
Фото: ГСЧС
В результате массированного российского удара по столице 25 ноября погибли шесть человек, среди 14 пострадавших – один ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Чрезвычайщикам удалось спасти 18 человек.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек.

По данным мэра Киева Виталия Кличка, в столице в результате атаки врага пострадали 14 человек. Восьмерых из них госпитализировали, в частности, одного ребенка. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

В ГСЧС рассказали, что в Святошинский район враг попал рядом с четырехэтажным складским зданием. Там обнаружили тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидировали.

Массированная атака на Киев: известно по 6 погибшим и 13 пострадавшим
Массированная атака на Киев: известно по 6 погибших

В Печерском и Днепровском районах ведется разбор конструкций в многоэтажках и в гаражном кооперативе.

Информация еще обновляется.

Российская атака на Киев: известно по 6 погибшим
Российская атака на Киев

Напомним, в Киеве в результате вражеских атак ночью и утром 25 ноября есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры.

Полиция проверяет информацию, что людей не пускали в укрытие в Подольском районе столицы.

