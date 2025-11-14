У Києві зросла кількість жертв нічної атаки: 6 загиблих, 35 поранених

Фото: ДСНС Києва

У Києві зросла кількість жертв нічної атаки російських військ. На місцях ударів виявлено тіло шостої загиблої особи

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Як уточнив міський голова Віталій Кличко, тіло загиблої знайшли в будинку в Деснянському районі.

Окрім того, кількість поранених також збільшилася і становить 35 осіб

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

На місці працюють психологи ДСНС, кінологи, верхолази спецпідрозділу "Дельта".

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.