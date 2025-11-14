15:12  14 ноября
14 ноября 2025, 13:16

В Киеве показали фото и видео повреждений Посольства Азербайджана от "Искандера"

14 ноября 2025, 13:16
Фото: OBOZ.UA/Андрей Жигайло
В Шевченковском районе Киева в результате ночной атаки обломками российской ракеты "Искандер" повреждено Посольство Азербайджана

Видео и фото повреждений опубликовало издание OBOZ.UA, передает RegioNews.

Отмечается, что повреждено декоративное ограждение посольства, которое является частью парка имени Гейдара Алиева.

В результате инцидента жертв и пострадавших среди персонала посольства нет.

Местные службы работают над обеспечением безопасности территории и оценкой последствий удара.

Как известно, ранее президент Владимир Зеленскийв столице зафиксировано разрушение в десятках многоэтажек, также, что повреждено здание посольства Азербайджана.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. По состоянию на утро подтверждена гибель четырех человек. Число пострадавших возросло до 30 человек.

Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.

