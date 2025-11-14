12:11  14 листопада
14 листопада 2025, 13:16

У Києві показали фото і відео пошкоджень Посольства Азербайджану від "Іскандера"

14 листопада 2025, 13:16
Фото: OBOZ.UA/Андрій Жигайло
У Шевченківському районі Києва внаслідок нічної атаки уламками російської ракети "Іскандер" пошкоджене Посольство Азербайджану

Відео та фото пошкоджень опублікувало видання OBOZ.UA, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджена декоративна огорожа посольства, яка є частиною парку імені Гейдара Алієва.

Внаслідок інциденту жертв і постраждалих серед персоналу посольства немає.

Місцеві служби працюють над забезпеченням безпеки території та оцінкою наслідків удару.

Як відомо, раніше президенит Володимир Зеленський повідомив, що в столиці зафіксовано руйнування в десятках багатоповерхівок, також, що пошкоджено будівлю Посольства Азербайджану.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Станом на ранок підтверджено загибель чотирьох людей. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб.

Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

