Маскировал наркотики под чай: в Киеве задержали 23-летнего наркокурьера

Фото: Национальная полиция

В столице правоохранители задержали 23-летнего киевлянина, распространявшего психотропное вещество Альфа-PVP, маскируя его в пакетики из-под чая

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что молодой человек работал "курьером" в анонимном телеграмм-канале и делал "закладки" для покупателей.

Полицейские заметили подозрительного мужчину на улице Милютенко, когда тот прятал сверток под лавкой.

Во время осмотра у него нашли свертки с психотропами, обмотанные изолентой, а во время обыска в доме – еще партию наркотиков.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области правоохранители разоблачили работника исправительной колонии, который наладил поставки наркотических веществ осужденным. Мужчине 44 года, ему поставлено в известность о подозрении, продолжается досудебное расследование.