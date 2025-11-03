16:48  03 ноября
03 ноября 2025, 16:04

Работник колонии в Житомирской области поставлял наркотики заключенным: полиция задержала сотрудника

03 ноября 2025, 16:04
Фото: пресс-служба полиции
Правоохранители разоблачили работника исправительной колонии, который наладил поставки наркотических веществ осужденным

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчине 44 года, ему поставлено в известность о подозрении, продолжается досудебное расследование.

По данным полиции, в сентябре этого года подозреваемый приобрел психотропное вещество альфа-PVP и передал его одному из заключенных в своем служебном кабинете. Дальше следователи выяснили, что на его имя поступила посылка с запрещенными веществами. Во время обыска в почтовом отделении было изъято 13 свертков с метадоном.

Изъяты психотропы, метадон и каннабис

Кроме того, по месту жительства мужчины полиция изъяла мобильные телефоны, деньги и измельченное вещество зеленого цвета, предварительно идентифицированное как каннабис. Эти вещественные доказательства подтверждают его причастность к незаконному обращению наркотиков.

По согласованию с Житомирской областной прокуратурой, подозреваемому сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает незаконное приобретение и хранение в целях сбыта наркотиков, совершенное повторно.

Полиция и СБУ расследуют дело

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 211 960 гривен. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе задержана женщина на улицах Пересыпского района с 20 пакетами опасного препарата. Она планировала распространить жителей города.

