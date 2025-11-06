В Киеве будут судить членов банды, которая обворовывала элитные дома

Фото: полиция

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по организованной группе, которая обворовывала квартиры и частные дома состоятельных киевлян

Организатором группы оказался 52-летний киевлянин. Он привлек еще пятерых соучастников – жителей Киева и области, четверо из которых иностранцы в возрасте от 33 до 59 лет.

Фигуранты отслеживали образ жизни потенциальных жертв с помощью скрытых камер, изучали системы охраны жилищ, анализировали графики отключений электроэнергии, арендовали жилье вблизи целей и постоянно меняли для конспирации автомобили и номерные знаки.

По данным следствия, только из одной квартиры злоумышленники похитили деньги, ювелирные изделия и другие ценности около 645 тыс. грн.

Украденное имущество фигуранты сбывали через посредников, золото переплавляли. Вырученные средства делили между собой в соответствии с ролью каждого в схеме.

В ходе расследования правоохранители провели 18 обысков по месту жительства участников группы, в их авто и на СТО, принадлежавшей организатору. Полицейские изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны, сим-карты, номерные знаки, которые фигуранты меняли на машинах и транспортные средства.

После задержания организатору и другим участникам сообщили о подозрении.

Сейчас обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

