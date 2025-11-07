08:08  07 листопада
Маскував наркотики під чай: у Києві затримали 23-річного наркокур'єра

Фото: Національна поліція
У столиці правоохоронці затримали 23-річного киянина, який розповсюджував психотропну речовину Альфа-PVP, маскуючи її у пакетики з-під чаю

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що молодик працював "кур'єром" в анонімному телеграм-каналі та робив "закладки" для покупців.

Поліцейські помітили підозрілого чоловіка на вулиці Мілютенка, коли той ховав згорток під лавкою.

Під час огляду у нього знайшли пакунки з психотропами, обмотані ізолентою, а під час обшуку в помешканні – ще партію наркотиків.

Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці викрили працівника виправної колонії, який налагодив постачання наркотичних речовин засудженим. Чоловіку 44 роки, йому повідомлено про підозру, триває досудове розслідування.

