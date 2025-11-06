В Киеве пьяный 25-летний мужчина угнал авто и врезался в забор

25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль возле зарядной станции. Машина была незакрыта, поэтому злоумышленник просто сел за руль и поехал кататься.

Об этом сообщили в полиции столицы, передает RegioNews.

Поездка закончилась аварией - автомобиль врезался в забор. Нарушителя оперативно задержали правоохранители.

За угон транспортного средства мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

