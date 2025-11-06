В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета

Фото: полиция

Полиция сообщила о подозрении 18-летнему парню, который в Буче избил прохожего и устроил стрельбу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, парень с двумя знакомыми находился в пешеходном переходе и справлял физиологические потребности на стены. Прохожий сделал замечание, после чего юноша стал бить его кулаками и ногами по лицу и туловищу и произвел выстрел из пистолета. Когда пострадавший вышел на улицу, парень догнал его, дважды выстрелил в воздух, приказал лечь на землю и продолжил избивать, после чего скрылся.

Полицейские установили фигуранта и его местонахождение. Им оказался 18-летний житель Киевской области.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с особой дерзостью). Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего и требовал деньги. Злоумышленника взяли под стражу.