Без воды даже во власти: Кабмин – с биотуалетами, парламент – с технической водой

Фото: соцсети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народных депутатов.

"Продолжаем репортаж о жизни правительственного квартала после повреждения водоснабжения в Киеве. В Правительство привезли биотуалеты", – отметила Ирина Геращенко.

Также, по ее словам, возле Верховной Рады сейчас стоит машина с технической водой для нужд парламента.

Фракция "Европейская Солидарность" во время заседания обратилась к премьеру Юлии Свириденко с вопросом о сроках восстановления водоснабжения, которое было повреждено в результате российских атак.

Госпожа премьер заверила, что к вечеру вода в Киеве должна появиться.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массировано обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения. В столице также частично перебои со светом и водоснабжением.