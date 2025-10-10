Без воды даже во власти: Кабмин – с биотуалетами, парламент – с технической водой
Из-за отсутствия воды в центре столицы здание Кабинета Министров оперативно снабдили биотуалетами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народных депутатов.
"Продолжаем репортаж о жизни правительственного квартала после повреждения водоснабжения в Киеве. В Правительство привезли биотуалеты", – отметила Ирина Геращенко.
Также, по ее словам, возле Верховной Рады сейчас стоит машина с технической водой для нужд парламента.
Фракция "Европейская Солидарность" во время заседания обратилась к премьеру Юлии Свириденко с вопросом о сроках восстановления водоснабжения, которое было повреждено в результате российских атак.
Госпожа премьер заверила, что к вечеру вода в Киеве должна появиться.
Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массировано обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения. В столице также частично перебои со светом и водоснабжением.