Без води навіть у владі: Кабмін – із біотуалетами, парламент – з технічною водою

Фото: соцмережі

Через відсутність води у центрі столиці будівлю Кабінету Міністрів оперативно забезпечили біотуалетами

Про це інформує RegioNews із посиланням на народних депутатів.

"Продовжуємо репортаж про життя урядового кварталу після пошкодження водопостачання в Києві. До Уряду привезли біотуалети", – зазначила Ірина Геращенко.

Також, за її словами, біля Верховної Ради зараз стоїть машина з технічною водою для потреб парламенту.

Фракція "Європейська Солідарність" під час засідання звернулася до прем'єрки Юлії Свириденко з питанням щодо термінів відновлення водопостачання, яке було пошкоджене внаслідок російських атак.

Пані прем'єрка запевнила, що до вечора вода у Києві має з'явитися.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання. У столиці також частково перебої зі світлом та водопостачання.