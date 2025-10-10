12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 13:28

Без води навіть у владі: Кабмін – із біотуалетами, парламент – з технічною водою

10 жовтня 2025, 13:28
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Через відсутність води у центрі столиці будівлю Кабінету Міністрів оперативно забезпечили біотуалетами

Про це інформує RegioNews із посиланням на народних депутатів.

"Продовжуємо репортаж про життя урядового кварталу після пошкодження водопостачання в Києві. До Уряду привезли біотуалети", – зазначила Ірина Геращенко.

Також, за її словами, біля Верховної Ради зараз стоїть машина з технічною водою для потреб парламенту.

Фракція "Європейська Солідарність" під час засідання звернулася до прем'єрки Юлії Свириденко з питанням щодо термінів відновлення водопостачання, яке було пошкоджене внаслідок російських атак.

Пані прем'єрка запевнила, що до вечора вода у Києві має з'явитися.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання. У столиці також частково перебої зі світлом та водопостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Кабмін ВР парламент біотуалети відключення світла вода ремонт російська армія обстріли народні депутати
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Сумщині вводять додаткові аварійні відключення електроенергії
10 жовтня 2025, 11:39
У Києві та регіонах посилено патрулювання після масованої атаки РФ
10 жовтня 2025, 10:57
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Суддя Марина Барсук: під тиском суспільства і нестачею кадрів – як судді щодня складають іспит на довіру
10 жовтня 2025, 15:50
В Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста
10 жовтня 2025, 15:29
Півмільйона гривень з рахунків померлих: поліцейські Київщини повідомили про підозру працівниці банку
10 жовтня 2025, 14:27
Наші вимоги мають лежати на столі і їх має бути лише дві
10 жовтня 2025, 14:15
Небезпечний обід у ліцеї на Хмельниччині — школярка порізалася склом
10 жовтня 2025, 14:00
За 5 спиляних дерев жителю Одещини загрожує до 5 років ув’язнення
10 жовтня 2025, 13:46
На окупованій ЗАЕС почали відновлювати електропостачання: що відомо
10 жовтня 2025, 13:11
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »