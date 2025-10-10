На Сумщине вводят дополнительные аварийные отключения электроэнергии
По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области вводятся дополнительные специальные графики аварийных отключений (СГАО электроэнергии
Об этом сообщило АО "Сумыоблэнерго", передает RegioNews.
В компании объяснили, что СГАО – это комплекс мер по разгрузке энергосистемы, реализуемый путем отключения линий 35–110 кВ, трансформаторов и секций шин на подстанциях соответствующего класса напряжения.
Вводятся и отменяются они по специальной команде диспетчера "Укрэнерго".
В облэнерго отметили, что невозможно уведомить потребителей о точной продолжительности обесточивания при применении ГАВ или СГАВ.
Напомним, утром в пятницу уже были введены первоочередные графики аварийных отключений. Кроме Сумщины для стабилизации энергосистемы аварийные отключения применены в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Одесской областях.