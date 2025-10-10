Иллюстративное фото: из открытых источников

По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области вводятся дополнительные специальные графики аварийных отключений (СГАО электроэнергии

Об этом сообщило АО "Сумыоблэнерго", передает RegioNews.

В компании объяснили, что СГАО – это комплекс мер по разгрузке энергосистемы, реализуемый путем отключения линий 35–110 кВ, трансформаторов и секций шин на подстанциях соответствующего класса напряжения.

Вводятся и отменяются они по специальной команде диспетчера "Укрэнерго".

В облэнерго отметили, что невозможно уведомить потребителей о точной продолжительности обесточивания при применении ГАВ или СГАВ.

Напомним, утром в пятницу уже были введены первоочередные графики аварийных отключений. Кроме Сумщины для стабилизации энергосистемы аварийные отключения применены в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Одесской областях.