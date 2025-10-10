10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 10:57

В Киеве и регионах усилено патрулирование после массированной атаки РФ

10 октября 2025, 10:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: УНН
Читайте також
українською мовою

После ночного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины в столице и ряде областей ужесточены меры безопасности

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews .

По ее словам, количество патрулей полиции на улицах и в транспорте Киева и других регионов увеличено, чтобы обеспечить общественный порядок и поддержать работу аварийных служб при возобновлении электро- и водоснабжения.

"Уже в 7:30 по всей стране работали ремонтники, энергетики, спасатели. Есть конкретные поручения по каждому региону", – отметила Свириденко.

В Киеве и Кировоградской области до конца дня ожидают полного восстановления водоснабжения. Критическая инфраструктура столицы уже заживлена, а в нескольких областях продолжают действовать аварийные графики отключений.

Свириденко подчеркнула, что на время ремонтов в регионах обеспечена работа пунктов несокрушимости, генераторов и дополнительных систем связи.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массировано обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения.

