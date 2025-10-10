В Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать

иллюстративное фото: из открытых источников

В Минэнерго объяснило, от чего зависит ситуация со светом в стране

Об этом сообщает RegioNew со ссылкой на заявление министра энергетики Светланы Гринчук во время телемарафона.

Она отметила, что сегодня ночью РФ нанесла прицельный комбинированный удар, в основном по областям левобережья, по объектам генерации электроэнергии.

"И поэтому, действительно, у нас и перебои со светом, и применяются графики аварийных отключений для того, чтобы сбалансировать систему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не начнут заживлять потребителей", - добавила Гринчук.

Напомним, в ночь на 10 октября армия РФ массированно обстреляла 8 регионов и Киев. В результате атак пострадали десятки человек. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома.