10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 12:55

В Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать

10 октября 2025, 12:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В Минэнерго объяснило, от чего зависит ситуация со светом в стране

Об этом сообщает RegioNew со ссылкой на заявление министра энергетики Светланы Гринчук во время телемарафона.

Она отметила, что сегодня ночью РФ нанесла прицельный комбинированный удар, в основном по областям левобережья, по объектам генерации электроэнергии.

"И поэтому, действительно, у нас и перебои со светом, и применяются графики аварийных отключений для того, чтобы сбалансировать систему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не начнут заживлять потребителей", - добавила Гринчук.

Напомним, в ночь на 10 октября армия РФ массированно обстреляла 8 регионов и Киев. В результате атак пострадали десятки человек. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома.

отключения света Гринчук Светлана Васильевна экономика Минэкоэнерго война
На Сумщине вводят дополнительные аварийные отключения электроэнергии
10 октября 2025, 11:39
В Черноморске Одесской области возобновили электроснабжение после российской атаки
10 октября 2025, 09:55
Россия массированно атаковала энергетику Украины: в ряде областей – аварийные отключения
10 октября 2025, 09:31
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
10 октября 2025, 12:45
Подпольное производство жидкостей для вейпов на Киевщине: организатор предстанет перед судом
10 октября 2025, 12:39
Жительницу Донбасса осудили за государственную измену: при ее помощи россияне убили человека
10 октября 2025, 12:20
В Одесской области пограничники задержали водителя авто и мотоциклиста, сопровождавших нарушителей в Молдову
10 октября 2025, 12:12
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
10 октября 2025, 12:09
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
10 октября 2025, 11:47
Три года в плену РФ и теперь – гибель сына: подробности трагедии в Запорожье
10 октября 2025, 11:45
На Сумщине вводят дополнительные аварийные отключения электроэнергии
10 октября 2025, 11:39
Травили детей: в Тернопольской области разоблачили масштабную наркосеть
10 октября 2025, 11:20
