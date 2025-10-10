08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
01:50  10 октября
Дочь Оли Поляковой призналась, видит ли будущее в Украине
10 октября 2025, 08:35

Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях

10 октября 2025, 08:35
Фото: RegioNews
В Киеве из-за технических проблем и сложной ситуации в энергосистеме движение поездов метро частично приостановлено. На станциях образовались большие скопления пассажиров

Об этом сообщает RegioNews.

Из-за большого потока пассажиров дверь в вагонах местами закрывается не с первой попытки. На некоторых станциях – давка.

Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, сейчас "красная" линия работает между станциями "Академгородок" и "Лесная". Время ожидания поезда составляет около 6 минут.

"Зеленая" линия перевозит пассажиров между станциями "Сырец" и "Выдубичи".

Между станциями "Славутич" и "Красный хутор" движение поездов временно приостановлено.

Фото: RegioNews

Ранее мы уже сообщали об изменениях в работе метрополитена.

Напомним, в Украине ночью 10 октября дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения российских аэробалистических ракет типа "Кинжал". В Киеве в течение ночи несколько раз раздавались взрывы. Известно о 12 пострадавших. В столице частично перебои со светом и водоснабжением.

Из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии. Экстренные отключения ввели и в Киевской области.

