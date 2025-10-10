Иллюстративное фото: из открытых источников

Число пострадавших в результате российской атаки в Киеве в ночь на 10 октября увеличилось до 12

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек. 8 из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев ночью 10 октября пострадали девять человек, пятеро из них находятся в больницах.

Из-за сложной ситуации в энергетической системе столицы 10 октября движение поездов Киевского метрополитена осуществляется с переменами.