Массированная атака на Киев: количество пострадавших увеличилось
Число пострадавших в результате российской атаки в Киеве в ночь на 10 октября увеличилось до 12
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
"В результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек. 8 из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев ночью 10 октября пострадали девять человек, пятеро из них находятся в больницах.
Из-за сложной ситуации в энергетической системе столицы 10 октября движение поездов Киевского метрополитена осуществляется с переменами.
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Российские обстрелы в Донецкой области: три человека погибли, 11 – ранены
10 октября 2025, 08:52На Полтавщине из-за вражеской атаки поврежден энергообъект: часть области осталась без света
10 октября 2025, 08:46Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
10 октября 2025, 08:35В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 08:28Экстренные отключения света на Киевщине: враг атаковал энергетическую инфраструктуру
10 октября 2025, 08:14В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще шестеро ранены
10 октября 2025, 08:12Сумщина, Полтавщина и Харьковщина – без света: введены аварийные отключения
10 октября 2025, 08:05Вражеские удары по Черкасской области: в Каневе повреждена многоэтажка, перекрыто движение плотиной ГЭС
10 октября 2025, 07:59Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами: били по энергетической инфраструктуре
10 октября 2025, 07:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта