Россияне атаковали поезд с людьми в Черниговской области

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ нанесла удар по поезду с людьми на Черниговщине

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"Халимоново… Поезд… Люди…", – написал он в Телеграмме.

Напомним, Халимоново – это село в Украине, в Бахмачской городской общине Нежинского района Черниговской области. Расположен в восточной части района.

Как сообщалось, 8 октября российские войска снова атаковали энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Около 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения.