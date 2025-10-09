Россияне атаковали поезд с людьми в Черниговской области
РФ нанесла удар по поезду с людьми на Черниговщине
Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
"Халимоново… Поезд… Люди…", – написал он в Телеграмме.
Напомним, Халимоново – это село в Украине, в Бахмачской городской общине Нежинского района Черниговской области. Расположен в восточной части района.
Как сообщалось, 8 октября российские войска снова атаковали энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Около 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
