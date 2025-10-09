В Киеве обрушилась многоэтажка, поврежденная обстрелом несколько месяцев назад

фото: КГГА

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Обвал перекрытия дома на проспекте Отрадном произошел в части, где во время обследования не была зафиксирована угроза.

"Этот жилой дом получил повреждения в результате вражеских обстрелов Киева в ночь на 4 июля. После ликвидации последствий атаки было проведено предварительное и детальное инструментальное обследование. По его результатам угрозы обрушения в этой части дома не было", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и исследования новых повреждений. Это должно помочь спланировать противоаварийные меры.

Напомним, 8 октября в результате взрыва в многоэтажке Киева погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец. По предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства.