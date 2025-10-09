15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 17:59

В Киеве обрушилась многоэтажка, поврежденная обстрелом несколько месяцев назад

09 октября 2025, 17:59
фото: КГГА
На проспекте Отрадном обрушились квартиры многоэтажного дома, ранее поврежденного в результате обстрела

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Обвал перекрытия дома на проспекте Отрадном произошел в части, где во время обследования не была зафиксирована угроза.

"Этот жилой дом получил повреждения в результате вражеских обстрелов Киева в ночь на 4 июля. После ликвидации последствий атаки было проведено предварительное и детальное инструментальное обследование. По его результатам угрозы обрушения в этой части дома не было", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и исследования новых повреждений. Это должно помочь спланировать противоаварийные меры.

Напомним, 8 октября в результате взрыва в многоэтажке Киева погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец. По предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
