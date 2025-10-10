08:35  10 октября
10 октября 2025, 07:17

Метро в Киеве работает с ограничениями из-за проблем со светом: что известно

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Из-за сложной ситуации в энергетической системе столицы 10 октября движение поездов Киевского метрополитена осуществляется с изменениями

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

  • Красная линия – поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная", интервал движения – 6 минут.
  • Синяя линия – движение осуществляется между станциями "Героев Днепра" – "Теремки", интервал – 6 минут.
  • Зеленая линия – поезда курсируют между станциями "Сырец" – "Кловская", интервал – 7 минут.

Движение поездов на участке от "Печерска" до "Красного хутора" временно невозможно из-за энергетических проблем.

При воздушной тревоге все подземные станции метро работают в режиме укрытия.

Напомним, в Украине ночью 10 октября дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения российских аэробалистических ракет типа "Кинжал".

Как известно, еще с вечера 9 октября российские войска приступили к новой волне атак по территории Украины. Под прицелом оказался Киев – в городе ночью несколько раз раздавались взрывы. Известно о 9 пострадавших. В столице частично перебои со светом и водоснабжением.

