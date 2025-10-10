08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
01:50  10 октября
Дочь Оли Поляковой призналась, видит ли будущее в Украине
10 октября 2025, 08:05

Сумщина, Полтавщина и Харьковщина – без света: введены аварийные отключения

10 октября 2025, 08:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО)

Об этом сообщает RegioNews.

По информации "Сумыоблэнерго", в Сумской области ГАО действуют для 10 очередей потребителей. Продолжительность обесточивания пока невозможно спрогнозировать, ведь отключения носят аварийный характер.

Все ограничения будут действовать до получения соответствующей команды от НЭК "Укрэнерго".

Подобная ситуация – и в Полтавской области. Как сообщили в "Полтаваоблэнерго", с 2:55 в регионе введен в действие график аварийного отключения из-за дефицита мощности. Объем разгрузки составляет 80 МВт – это примерно 10% от пиковой зимней погрузки области.

Также по Харькову введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в "Харьковоблэнерго". Энергетики работают над возобновлением питания после ракетных ударов по инфраструктуре.

Как известно, ГАО применяют в случаях, когда необходимо срочно сбалансировать потребление и производство электроэнергии для предотвращения масштабных аварий.

Напомним, в Украине ночью 10 октября дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения российских аэробалистических ракет типа "Кинжал".

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение ночи несколько раз раздавались взрывы. Известно о 12 пострадавших. В столице частично перебои со светом и водоснабжением. Также есть изменения в работе метрополитена.

Этой ночью российские беспилотники нанесли по меньшей мере семь ударов по Запорожье, повлекшие повреждение частных домов и объектов инфраструктуры. В результате атаки погиб ребенок, а несколько человек получили травмы.

Украина обстрелы Полтавская область Харьковская область Сумская область энергетика отключения света российская армия
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
