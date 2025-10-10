Сумщина, Полтавщина и Харьковщина – без света: введены аварийные отключения

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО)

Об этом сообщает RegioNews.

По информации "Сумыоблэнерго", в Сумской области ГАО действуют для 10 очередей потребителей. Продолжительность обесточивания пока невозможно спрогнозировать, ведь отключения носят аварийный характер.

Все ограничения будут действовать до получения соответствующей команды от НЭК "Укрэнерго".

Подобная ситуация – и в Полтавской области. Как сообщили в "Полтаваоблэнерго", с 2:55 в регионе введен в действие график аварийного отключения из-за дефицита мощности. Объем разгрузки составляет 80 МВт – это примерно 10% от пиковой зимней погрузки области.

Также по Харькову введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в "Харьковоблэнерго". Энергетики работают над возобновлением питания после ракетных ударов по инфраструктуре.

Как известно, ГАО применяют в случаях, когда необходимо срочно сбалансировать потребление и производство электроэнергии для предотвращения масштабных аварий.

Напомним, в Украине ночью 10 октября дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения российских аэробалистических ракет типа "Кинжал".

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение ночи несколько раз раздавались взрывы. Известно о 12 пострадавших. В столице частично перебои со светом и водоснабжением. Также есть изменения в работе метрополитена.

Этой ночью российские беспилотники нанесли по меньшей мере семь ударов по Запорожье, повлекшие повреждение частных домов и объектов инфраструктуры. В результате атаки погиб ребенок, а несколько человек получили травмы.