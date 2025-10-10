08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
01:50  10 октября
Дочь Оли Поляковой призналась, видит ли будущее в Украине
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 08:14

Экстренные отключения света на Киевщине: враг атаковал энергетическую инфраструктуру

10 октября 2025, 08:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киевской области введены экстренные отключения света. Два района остались без электроснабжения из-за вражеской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Сейчас в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения.

В населенных пунктах работают пункты несокрушимости, где жители получают необходимую помощь. Объекты критической и социальной инфраструктуры переведены на генераторы.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, в ночь на 10 октября враг совершил массированную комбинированную атаку на Киевщину, применив ракеты разных типов и ударные дроны. Под удар попала энергетическая инфраструктура, целью обстрела было оставить население без света, воды и тепла.

В результате атаки в Броварах повреждены три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены. В домах из-за взрывной волны повреждены фасады и выбиты окна.

К счастью, среди населения пострадавших нет.

Напомним, из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область энергетика атака отключения света разрушения российская армия Бориспольский район Броварской район
Массированная атака на Киев: количество пострадавших увеличилось
10 октября 2025, 07:52
Ночная атака на Запорожье: погиб 7-летний мальчик
10 октября 2025, 07:36
Метро в Киеве работает с ограничениями из-за проблем со светом: что известно
10 октября 2025, 07:17
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Российские обстрелы в Донецкой области: три человека погибли, 11 – ранены
10 октября 2025, 08:52
На Полтавщине из-за вражеской атаки поврежден энергообъект: часть области осталась без света
10 октября 2025, 08:46
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
10 октября 2025, 08:35
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 08:28
В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще шестеро ранены
10 октября 2025, 08:12
Сумщина, Полтавщина и Харьковщина – без света: введены аварийные отключения
10 октября 2025, 08:05
Вражеские удары по Черкасской области: в Каневе повреждена многоэтажка, перекрыто движение плотиной ГЭС
10 октября 2025, 07:59
Массированная атака на Киев: количество пострадавших увеличилось
10 октября 2025, 07:52
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами: били по энергетической инфраструктуре
10 октября 2025, 07:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »