Экстренные отключения света на Киевщине: враг атаковал энергетическую инфраструктуру

В Киевской области введены экстренные отключения света. Два района остались без электроснабжения из-за вражеской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Сейчас в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения.

В населенных пунктах работают пункты несокрушимости, где жители получают необходимую помощь. Объекты критической и социальной инфраструктуры переведены на генераторы.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, в ночь на 10 октября враг совершил массированную комбинированную атаку на Киевщину, применив ракеты разных типов и ударные дроны. Под удар попала энергетическая инфраструктура, целью обстрела было оставить население без света, воды и тепла.

В результате атаки в Броварах повреждены три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены. В домах из-за взрывной волны повреждены фасады и выбиты окна.

К счастью, среди населения пострадавших нет.

Напомним, из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии.