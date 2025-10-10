В Украине второй раз за ночь объявили масштабную воздушную тревогу
В Украине ночью 10 октября второй раз объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения российских аэробалистических ракет типа "Кинжал", запускаемых с истребителя МиГ-31К
Об этом сообщили Воздушные силы, передает RegioNews.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", – говорится в сообщении.
Еще с вечера 9 октября российские войска приступили к новой волне атак по территории Украины.
Под прицелом оказался Киев – в городе в течение ночи несколько раз раздавались взрывы.
Напомним, в четверг, 9 октября, в Днепре около 17:50 раздался взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги. В мониторинговых каналах сообщали о реактивной управляемой авиабомбе. После взрыва в небе появился густой чёрный дым.
