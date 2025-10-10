08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
01:50  10 жовтня
Донька Олі Полякової зізналась, чи бачить майбутнє в Україні
10 жовтня 2025, 08:35

Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях

10 жовтня 2025, 08:35
Фото: RegioNews
У Києві через технічні проблеми та складну ситуацію в енергосистемі рух поїздів метро частково призупинено. На станціях утворилися великі скупчення пасажирів

Про це інформує RegioNews.

Через великий потік пасажирів двері у вагонах місцями зачиняються не з першої спроби. На деяких станціях – тиснява.

Як повідомили у пресслужбі столичного метрополітену, наразі "червона" лінія працює між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Час очікування поїзда становить близько 6 хвилин.

"Зелена" лінія перевозить пасажирів між станціями "Сирець" і "Видубичі".

Між станціями "Славутич" та "Червоний хутір" рух поїздів тимчасово призупинено.

Фото: RegioNews

Раніше ми вже повідомляли про зміни у роботі метрополітену.

Нагадаємо, в Україні вночі 10 жовтня двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російських аеробалістичних ракет типу "Кинджал". У Києві протягом ночі кілька разів лунали вибухи. Відомо про 12 постраждалих. У столиці частково перебої зі світлом та водопостачання.

Через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Екстренні відключення запровадили і на Київщині.

