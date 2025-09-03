Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки на Украину

Фото: wikipedia.org

В ночь на среду, 3 сентября, на фоне масштабной ракетной и дроновой атаки на Украину Польша активировала боевую авиацию и перевела системы противовоздушной обороны в состояние наивысшей готовности

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши, передает RegioNews.

Отмечается, что над Польшей активно функционировали польские и союзнические самолеты НАТО, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения переведены на высокий уровень боевой готовности.

Такие меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение защиты воздушного пространства и обеспечения безопасности граждан, особенно в районах, граничащих с потенциальной зоной угрозы, подчеркнуло командование.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе массированного удара по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, фиксировалось применение ракет "Калибр" из акватории Черного моря, а также ракет Х-101, выпущенных стратегической авиацией – самолетами Ту-95МС и Ту-160.

Напомним, российские войска ночью 3 сентября атаковали Кировоградскую область. Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура, ряд рейсов задерживается.