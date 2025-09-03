Хмельницький після удару РФ: пошкоджено школу, житлові будинки та інфраструктуру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цієї ночі в Хмельницькій області зафіксовано дві атаки – одну вночі та ще одну зранку. Сили протиповітряної оборони успішно працювали, збивши низку ворожих цілей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За його словами, протягом обох атак спрацювали сили протиповітряної оборони. Частину повітряних цілей вдалося знищити, однак є влучання та наслідки.

"Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення. До реагування залучені всі необхідні служби", – зазначив Тюрін.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин уточнив, що внаслідок атаки було зафіксовано численні пошкодження.

"Інформації про загиблих чи постраждалих, станом на 7:45, немає. Результативно працювали сили ППО, є збиття. На жаль, маємо низку пошкоджень", – зазначив мер.

Станом на ранок відомо про такі наслідки обстрілу:

Пошкоджено понад 50 вікон у навчальному закладі. Заклад сьогодні працює у дистанційному форматі.

Понад 100 вікон вибито або пошкоджено у житлових будинках.

Пошкоджено територію комунального підприємства.

Знищено та пошкоджено приватні гаражі й автівки.

Пошкоджено об'єкти комунальної інфраструктури.

У одному з сіл громади виникли проблеми з електропостачанням – електрики планують відновити подачу напруги протягом найближчих 3 годин.

Громадський транспорт (зокрема тролейбуси) поступово виходить на маршрути, але є суттєві збої у графіку руху.

Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів.

У Знам'янці на Кіровоградщині пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.

У Києві в одному з районів впав ворожий БпЛА. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та руйнувань. А на Київщині уламки збитої ворожої цілі спричинили загоряння між житловими багатоповерхівками. Пошкоджений автомобіль та скління будинків.

Раніше повідомлялося, що Польща піднімалала авіацію через нічну атаку на Україну.