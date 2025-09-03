01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
03 сентября 2025, 07:29

Россияне массированно атаковали Киевщину дронами: что известно о последствиях

03 сентября 2025, 07:29
Фото: armyinform
Ночью 3 сентября во время атаки дронами на Киевскую область в Вышгороде упали обломки сбитой враждебной цели

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Обломки повлекли возгорание между жилыми многоэтажками. Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидировали.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте работают все экстренные службы. Детали уточняются.

Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов.

В Знаменке Кировоградской области повреждены десятки домов, пятеро раненых.

