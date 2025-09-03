В Деснянском районов Киева упал БпЛА – подробности инцидента

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 сентября в Деснянском районе Киева упал вражеский БпЛА. По предварительным данным, обошлось без пожара и разрушений

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"В Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без пожара и разрушений службы направляются на место", – говорится в сообщении.

Напомним, во время атаки беспилотников на столицу 2 сентября обломок российского беспилотника упал на одной из улиц в Голосеевском районе. Обошлось без жертв и повреждений.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские войска атаковали Украину 150 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 120 БПЛА удалось обезвредить. 30 ударных дронов попали в девяти местах.