В Деснянском районов Киева упал БпЛА – подробности инцидента
В ночь на 3 сентября в Деснянском районе Киева упал вражеский БпЛА. По предварительным данным, обошлось без пожара и разрушений
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
"В Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без пожара и разрушений службы направляются на место", – говорится в сообщении.
Напомним, во время атаки беспилотников на столицу 2 сентября обломок российского беспилотника упал на одной из улиц в Голосеевском районе. Обошлось без жертв и повреждений.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские войска атаковали Украину 150 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 120 БПЛА удалось обезвредить. 30 ударных дронов попали в девяти местах.
