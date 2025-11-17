Ракетный удар по Балаклее: количество пострадавших возросло до 15

Фото: Национальная полиция

В результате ночного обстрела Балаклеи на Харьковщине количество пострадавших возросло до 15 человек, среди них есть дети

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, за помощью медиков обратились еще четыре человека: 71-летний, 33-летний и 34-летний мужчины и 39-летняя женщина. У всех зафиксированы взрывные ранения.

Пожилого мужчину госпитализировали, остальные трое продолжат лечение амбулаторно.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших три девушки в возрасте 14, 15 и 17 лет, а также 12-летний мальчик.

А также руководитель облпрокуратуры Амил Омаров в эфире "Суспільного" сообщил, что Россия нанесла удары по городу двумя ракетами "Искандер-М". Точную модификацию сейчас устанавливают.

Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи в Харьковской области. Ранее сообщалось о трех погибших и 13 раненых.