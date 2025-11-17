Ракетный удар по центру Балаклеи: трое погибших, среди раненых – дети

Фото: Харьковская ОВА

Ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи на Харьковщине, попадание зафиксировано рядом с жилыми домами

Об этом сообщил начальник Балаклейского ГВА Виталий Карабанов, передает RegioNews.

По его словам, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

Ранения получили еще 10 человек, среди них – дети 2011, 2007 и 2010 годов рождения. Девять пострадавших госпитализировали, еще один человек получает медицинскую помощь амбулаторно.

Вызовы по поводу возможных пострадавших продолжают поступать.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.

На месте обстрела работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь.

Напомним, накануне враг атаковал Холодногорский район Харькова, используя беспилотник типа "Молния". Удар пришелся на детскую площадку. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.