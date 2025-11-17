На Черниговщине за неделю – 178 атак врага, сбито 114 дронов

Фото: Черниговская ОВА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВД Вячеслава Чауса.

По его словам, за последние сутки россияне совершили 33 атаки, раздался 65 взрывов.

В частности, в Менской общине Корюковщины попадания БПЛА повредили два объекта энергетической инфраструктуры, на одном из них возник пожар. Часть населенных пунктов осталась без света. Специалисты работают над восстановлением.

Удар по сельхозпредприятию повлек загорание ангара и 40 тонн пеллет подсолнечника, пожар ликвидирован.

В Новгороде-Северском БпЛА попал в автозаправку, ранена 54-летняя работница, которую госпитализировали. Позже "герани" снова атаковали город, повреждены жилые дома и магазин.

Напомним, в ночь на 17 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на двух локациях.