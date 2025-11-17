10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 09:48

На Черниговщине за неделю – 178 атак врага, сбито 114 дронов

17 ноября 2025, 09:48
Читайте також українською мовою
Фото: Черниговская ОВА
Читайте також
українською мовою

На прошлой неделе российские захватчики атаковали 178 раз Черниговскую область. Украинские защитники сбили 114 беспилотников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВД Вячеслава Чауса.

По его словам, за последние сутки россияне совершили 33 атаки, раздался 65 взрывов.

В частности, в Менской общине Корюковщины попадания БПЛА повредили два объекта энергетической инфраструктуры, на одном из них возник пожар. Часть населенных пунктов осталась без света. Специалисты работают над восстановлением.

Удар по сельхозпредприятию повлек загорание ангара и 40 тонн пеллет подсолнечника, пожар ликвидирован.

В Новгороде-Северском БпЛА попал в автозаправку, ранена 54-летняя работница, которую госпитализировали. Позже "герани" снова атаковали город, повреждены жилые дома и магазин.

Напомним, в ночь на 17 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на двух локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область атака война пожар ПВО дроны повреждения энергетика
Враг повредил объект ДТЭК в Одесской области: 32 тыс. семей без света
17 ноября 2025, 09:26
Последствия ракетного удара РФ по Балаклее: количество пострадавших возросло
17 ноября 2025, 08:49
Россияне массированно атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру Одесщины: повреждены несколько судов
17 ноября 2025, 08:34
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
За неделю украинские пограничники уничтожили 434 оккупанта и более 150 единиц вражеской техники
17 ноября 2025, 12:22
Друзья президента как угроза для государства
17 ноября 2025, 12:22
В Тернопольской области обнаружен вирус африканской чумы свиней
17 ноября 2025, 12:11
В Киеве на Печерске задержали таксиста-наркосбытчика
17 ноября 2025, 12:11
В Киеве получил приговор предприниматель, который вместе с военным сделал "бизнес на уклонистах"
17 ноября 2025, 11:55
В Винницкой области ликвидировали два пожара в зерносушилках
17 ноября 2025, 11:55
Во Львове ночью легковушка выехала на кольцо и врезалась в дерево: водитель погиб
17 ноября 2025, 11:38
Освободиться от службы за 7 тысяч долларов: на Волыни судили военного, который хотел "помочь другу"
17 ноября 2025, 11:25
Кинопродюсер, финансировавшая фильм о Зеленском, фигурирует в международном криптоскандале
17 ноября 2025, 11:24
Россияне ударили по энергообъекту в Изюме: почти вся громада осталась без света
17 ноября 2025, 11:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »