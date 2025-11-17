Россияне атаковали беспилотниками поселок на Харьковщине: есть погибший и раненый
Поздно вечером 16 ноября вражеские ударные беспилотники нанесли удар по жилому сектору поселка Великий Бурлук Купянского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .
В результате взрывов возникли пожары в двух частных домах и нескольких хозяйственных сооружениях. Общая площадь пожаров составила более 400 кв.м.
По предварительным данным, один мужчина погиб, еще один пострадал.
На местах атак работали подразделения ГСЧС.
Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи в Харьковской области. Предварительно, погибли три человека. Число пострадавших возросло до 13, среди них – четыре ребенка.
