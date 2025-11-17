Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Изюмской ГВА.

Предварительно россияне атаковали город удар четырьмя БПЛА типа "Шахед".

В результате атаки на всей территории громады пропало электроснабжение, кроме населенных пунктов Левковского старостата.

Известно о пострадавшей 14-летней девочке. У нее наблюдается острая реакция на стресс, ей оказали необходимую помощь.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

"В Изюмской громаде постепенно возобновляется электроснабжение. Энергетики продолжают работать над дальнейшим устранением аварийной ситуации", – добавили в ГВА.

Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи в Харьковской области. Предварительно, погибли три человека. Количество пострадавших возросло до 13, среди них – четыре ребенка.