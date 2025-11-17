Последствия ракетного удара по Балаклее: количество пострадавших возросло

Фото: ГСЧС

Попадания ракет пришлись в район плотной застройки жилого квартала в центре Балаклеи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По предварительным данным, в результате удара погибли три человека. Количество пострадавших возросло до 13, из них – четыре ребенка.

В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковушки. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и автомобили.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи в Харьковской области. Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых.