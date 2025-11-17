Ракетний удар по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 15

Фото: Національна поліція

Внаслідок нічного обстрілу Балаклії на Харківщині кількість постраждалих зросла до 15 осіб, сере них є діти

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, по допомогу медиків звернулися ще четверо людей: 71-річний, 33-річний і 34-річний чоловіки та 39-річна жінка. У всіх зафіксовані вибухові поранення.

Літнього чоловіка госпіталізували, решта троє продовжать лікування амбулаторно.

У Харківській обласні прокуратурі уточнили, що серед постраждалих троє дівчат віком 14, 15 і 17 років, а також 12-річний хлопчик.

А також керівник облпрокуратури Аміл Омаров в ефірі "Суспільного" повідомив, що Росія завдала ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М". Точну модифікацію нині встановлюють.

Нагадаємо, вночі 17 листопада російські війська атакували двома ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 13 поранених.