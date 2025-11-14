На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби

Фото: Прокуратура України

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 14 листопада близько 07:30 у селі Черкаські Тишки ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль газової служби, який виїхав на ремонт раніше пошкодженого газопроводу.

На щастя, постраждалих немає.

Також місто Чугуїв зазнало масованої атаки тринадцятьма ударними безпілотниками. Пошкоджено цивільне підприємство.

Крім того, учора близько 16:00 внаслідок російського удару по селу Гусинка Куп'янського району поранено 74-річного чоловіка.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.