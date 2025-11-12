Харьков под ударом БпЛА "Герань-2": количество пострадавших выросло до пяти
Российские войска нанесли удар беспилотниками "Герань-2" по Холодногорскому району Харькова, в результате чего количество пострадавших возросло до пяти человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Враг направил три БПЛА типа "Герань-2" по Холодногорскому району города. Пострадали пять человек, четыре из них госпитализированы", – отметил он.
Синегубов добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Два человека работники ГСЧС спасли из заблокированных квартир.
Кроме того, загорелись два здания: одно пожар ликвидировали, второе – локализовали.
На месте работают все профильные службы, устраняют последствия ударов.
Напомним, утром 12 ноября российские военные атаковали беспилотниками Холодногорский район Харькова. Было известно о трех пострадавших.