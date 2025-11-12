Россияне атакуют Харьков: в городе раздались взрывы
Утром 12 ноября российские военные атаковали беспилотниками Холодногорский район Харькова
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в Холодногорском районе. Будьте осторожны – еще группа вражеских БПЛА двигается на город", – сообщил сначала чиновник.
Впоследствии он сообщил еще о двух ударах по Холодногорскому району города.
Напомним, в ночь на 12 ноября россияне снова атаковали Одессу – поврежден многоэтажный дом.
