Харків під ударом БпЛА "Герань-2": кількість постраждалих зросла до п'яти
Російські війська завдали удару безпілотниками "Герань-2" по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого кількість постраждалих зросла до п'яти осіб
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews
"Ворог спрямував три БПЛА типу "Герань-2" по Холодногірському району міста. Постраждали п'ятеро людей, чотирьох із них госпіталізували", – зазначив він.
Синєгубов додав, що усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.
Двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир.
Окрім того, загорілися дві будівлі: одну пожежу ліквідували, другу – локалізували.
На місці працюють усі профільні служби, усувають наслідки ударів.
Нагадаємо, вранці 12 листопада російські військові атакували безпілотниками Холодногірський район Харкова. Було відомо про трьох постраждалих.