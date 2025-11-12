12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 13:26

Харків під ударом БпЛА "Герань-2": кількість постраждалих зросла до п'яти

12 листопада 2025, 13:26
Фото: Харківська ОВА
Російські війська завдали удару безпілотниками "Герань-2" по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого кількість постраждалих зросла до п'яти осіб

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews

"Ворог спрямував три БПЛА типу "Герань-2" по Холодногірському району міста. Постраждали п'ятеро людей, чотирьох із них госпіталізували", – зазначив він.

Синєгубов додав, що усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир.

Окрім того, загорілися дві будівлі: одну пожежу ліквідували, другу – локалізували.

На місці працюють усі профільні служби, усувають наслідки ударів.

Нагадаємо, вранці 12 листопада російські військові атакували безпілотниками Холодногірський район Харкова. Було відомо про трьох постраждалих.

