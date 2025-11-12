Удар по старой застройке Харькова: уже трое пострадавших

Фото: Харьковская ОВА

В результате удара по району старой застройки Харькова увеличилось количество пострадавших

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, 68-летний мужчина и 60-летняя женщина получили травмы и ушибы, они госпитализированы. 77-летней женщине оказана медицинская помощь на месте, ее ранения легкие.

На месте также загорелся пожар.

По данным ГСЧС, горели конструктивные элементы складского здания и вспомогательного строения на территории гражданского производственного предприятия. Поврежденны рядом расположены жилые дома и другие постройки.

Работают все оперативные подразделения: ГСЧС, экстренная медицинская помощь и Национальная полиция.

Сейчас идет ликвидация последствий, а спасатели проверяют завалы, чтобы убедиться, что под ними никого нет.

Напомним, утром 12 ноября российские военные атаковали беспилотниками Холодногорский район Харькова. Было известно об одном пострадавшем. А также повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.