БпЛА россиян убил работника охраны "Укрзализныци"

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время дежурства на одном из инфраструктурных объектов железной дороги погиб стрелок военизированной охраны "Укрзализныци" в результате удара российского беспилотника

Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает RegioNews.

По его словам, объект имел оборудованное укрытие, где ранее находился сотрудник, однако удар БпЛА догнал его буквально в нескольких шагах от укрытия. Мужчина не успел вернуться.

Перцовский добавил, что все обстоятельства гибели подробно изучат, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Напомним, в ночь на 12 ноября враг атаковал Украину 121 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.