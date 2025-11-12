11:17  12 ноября
12 ноября 2025, 11:36

Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый

12 ноября 2025, 11:36
Иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 12 ноября, российские военные атаковали FPV-дроном Гуляйполе Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

    В результате вражеской атаки пострадал 52-летний мужчина. Он получил множественные ранения конечностей и туловища.

    "Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметил чиновник.

    Напомним, утром 12 ноября россияне атаковали беспилотниками Холодногорский район Харькова. Повреждены производственное предприятие и частные дома. Число пострадавших увеличилось до трех.

    11 ноября 2025
    Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
    Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
    31 октября 2025
    Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
    Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
    27 октября 2025
    Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
    У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
    16 октября 2025
    Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
    Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
