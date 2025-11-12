Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 ноября враг атаковал Украину 121 ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 90 вражеских дронов, атаковавших север, восток, юг и центр страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

Напомним, ночью 12 ноября россияне ударили по трем районам Днепропетровщины. В результате атак повреждены предприятия и дома, погиб мужчина.