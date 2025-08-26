В Лозовой с 1 января заработает фабрика-кухня от фонда Говарда Баффета – Синегубов

Фото: Харьковская ОВА

С 1 января 2026 г. в городе Лозовая начнет работу фабрика-кухня, построенная при поддержке Фонда Говарда Баффета. Это второй подобный проект в Украине, направленный на обеспечение качественным питанием учащихся и дошкольников

Об этом во время конференции педагогов сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, завершение строительства фабрики запланировано на 1 сентября, после чего начнутся отладочные работы. Предприятие планирует производить до 18 тысяч порций еды каждый день в течение учебного года.

Кроме того, во время торжественного мероприятия Синегубов вручил грамоты и благодарности преподавателям, директорам, коллективам образовательных учреждений, а также успешным ученикам и выпускникам Харьковщины. Он подчеркнул важность образования, особенно в условиях войны, отметив, что педагоги удерживают фронт, формируя новое поколение украинцев.

"Враг каждый день пытается сломать наш дух, разрушить инфраструктуру, посеять страх. Но мы выстояли благодаря Вооруженным Силам Украины, единству общины и учителям, которые остаются со своими учениками даже в самые тяжелые времена", – сказал глава области.

Также Синегубов рассказал о масштабных проектах повышения безопасности образовательных учреждений в Харьковской области. До конца года планируется возвести 38 подземных школ, что позволит более 40 тысячам школьников вернуться к офлайн- или смешанному обучению. Уникальным станет и первый в Украине подземный детский сад, обеспечивающий безопасные условия для дошкольников.

Кроме того, в области идет обустройство безопасных условий для высших учебных заведений. Для этого университеты Харьковщины, а также Запорожской и Сумской областей получили первый транш финансовой поддержки от Министерства образования и науки Украины в размере 300 миллионов гривен.

"Прилагаем все усилия, чтобы образование на Харьковщине оставалось доступным, качественным и безопасным, - добавил Синегубов. Пусть новый учебный год станет годом новых возможностей и уверенных шагов к нашей общей Победе".

Напомним, в Харькове продолжается строительство подземных школ, чтобы дети могли учиться безопасно даже во время обстрелов. До конца года планируют завершить еще несколько объектов, что существенно изменит образовательную инфраструктуру города.