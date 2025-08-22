18:45  22 августа
22 августа 2025, 20:06

Ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства

22 августа 2025, 20:06
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

Харьковская ОВА продолжает системную работу по поддержке ветеранов в общинах области

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Вопрос поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей находится на постоянном контроле начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

В рамках акции "Забота рядом" в Люботинской общине состоялась встреча с участием ветеранов, членов их семей, представителей органов местного самоуправления, управления по делам ветеранов ХОВА, представителей ветеранского пространства "Бок о бок", социальных служб, специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Специалисты предоставили информацию о социальной защите, медицинском обслуживании в частности, по программе "Доступные лекарства", реабилитации, психологической поддержке, возможностям профессионального обучения, начатию и развитию собственного дела за счет грантов, компенсационных механизмов для работодателей и других инструментов содействия занятости.

"Вопросы своевременной и всесторонней поддержки защитников и защитниц, ветеранов и членов их семей находятся на личном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. В соответствии с потребностями и обращениями ветеранов нашего региона постоянно работаем над усилением и повышением качества услуг. Рабочие встречи с участниками боевых действий важны, поскольку позволяют определить приоритетные направления для усовершенствования Комплексной Программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области", – отметила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Участники встречи получили индивидуальные консультации и оформили необходимые обращения. Кроме того, всем ветеранам и членам их семей была предоставлена гуманитарная помощь, которая помогает обеспечить первоочередные потребности и поддержать их быт.

Как сообщалось, жители прифронтовых общин Харьковщины получат помощь от международных партнеров по прохождению отопительного сезона.

