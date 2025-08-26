У Лозовій з 1 січня запрацює фабрика-кухня від фонду Говарда Баффета – Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

Із 1 січня 2026 року у місті Лозова розпочне роботу фабрика-кухня, побудована за підтримки Фонду Говарда Баффета. Це другий подібний проєкт в Україні, спрямований на забезпечення якісним харчуванням учнів і дошкільнят

Про це під час конференції освітян повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, завершення будівництва фабрики заплановане на 1 вересня, після чого розпочнуться налагоджувальні роботи. Підприємство планує виробляти до 18 тисяч порцій їжі щодня протягом навчального року.

Окрім того, під час урочистого заходу Синєгубов вручив грамоти і подяки викладачам, директорам, колективам освітніх закладів, а також найуспішнішим учням та випускникам Харківщини. Він підкреслив важливість освіти, особливо в умовах війни, зазначивши, що педагоги тримають фронт, формуючи нове покоління українців.

"Ворог щодня намагається зламати наш дух, зруйнувати інфраструктуру, посіяти страх. Але ми вистояли завдяки Збройним Силам України, єдності громади та вчителям, які залишаються зі своїми учнями навіть у найважчі часи", – сказав очільник області.

Також Синєгубов розповів про масштабні проєкти з підвищення безпеки освітніх закладів у Харківській області. До кінця року планується звести 38 підземних шкіл, що дозволить понад 40 тисячам школярів повернутися до офлайн- або змішаного навчання. Унікальним стане і перший в Україні підземний дитячий садок, який забезпечить безпечні умови для дошкільнят.

Крім того, в області триває облаштування безпечних умов для вищих навчальних закладів. Для цього університети Харківщини, а також Запорізької та Сумської областей, отримали перший транш фінансової підтримки від Міністерства освіти і науки України у розмірі 300 мільйонів гривень.

"Докладаємо всіх зусиль, щоб освіта на Харківщині залишалася доступною, якісною та безпечною, – додав Синєгубов. Нехай новий навчальний рік стане роком нових можливостей і впевнених кроків до нашої спільної Перемоги".

Нагадаємо, у Харкові триває будівництво підземних шкіл, щоб діти могли навчатися безпечно навіть під час обстрілів. До кінця року планують завершити ще кілька таких об'єктів, що суттєво змінить освітню інфраструктуру міста.