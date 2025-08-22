Фото: ХОВА

До конца года в Харьковской области планируется завершить строительство 38 школ. При этом с 1 сентября 256 учебных заведений уже будут работать либо оффлайн, либо в смешанном режиме.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

В Лозовой строят новые защитные сооружения сразу в четырех лицеях. По словам главы ОВА Олега Синегубова, это стало возможно благодаря поддержке Фонда Говарда Баффета.

"Благодарю партнеров за весомый вклад в безопасность и будущее наших детей. Наша главная цель – обеспечить доступ как можно большего количества учеников области к качественному образованию, при этом на первом месте всегда – безопасность. Эту задачу мы выполняем в соответствии с поручением Президента Украины", - говорит Олег Синегубов.

До конца года в области планируется построить 38 подземных школ. С 1 сентября 256 учебных заведений области будут работать оффлайн или в смешанном режиме. Это значит, что в Харьковской области более 50 тысяч детей смогут учиться за партами.

"У нас есть четкая цель: с 1 января 2026 года вернуть около 100 тысяч детей за парты в безопасные школы. Спасибо профильным министерствам, международным организациям и всем партнерам за поддержку. Вместе мы восстанавливаем и развиваем образовательную инфраструктуру Харьковской области", - говорит председатель ОВА.

Напомним, в Днепре завершают строительство подземной школы. Процесс начался весной 2024 года. Известно, что стоимость этой школы составляет более 87 миллионов гривен.