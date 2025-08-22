18:45  22 августа
22 августа 2025, 19:15

Поддержка международных партнеров: в Харьковской области строят новые укрытия для школ

22 августа 2025, 19:15
Фото: ХОВА
До конца года в Харьковской области планируется завершить строительство 38 школ. При этом с 1 сентября 256 учебных заведений уже будут работать либо оффлайн, либо в смешанном режиме.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

В Лозовой строят новые защитные сооружения сразу в четырех лицеях. По словам главы ОВА Олега Синегубова, это стало возможно благодаря поддержке Фонда Говарда Баффета.

"Благодарю партнеров за весомый вклад в безопасность и будущее наших детей. Наша главная цель – обеспечить доступ как можно большего количества учеников области к качественному образованию, при этом на первом месте всегда – безопасность. Эту задачу мы выполняем в соответствии с поручением Президента Украины", - говорит Олег Синегубов.

До конца года в области планируется построить 38 подземных школ. С 1 сентября 256 учебных заведений области будут работать оффлайн или в смешанном режиме. Это значит, что в Харьковской области более 50 тысяч детей смогут учиться за партами.

"У нас есть четкая цель: с 1 января 2026 года вернуть около 100 тысяч детей за парты в безопасные школы. Спасибо профильным министерствам, международным организациям и всем партнерам за поддержку. Вместе мы восстанавливаем и развиваем образовательную инфраструктуру Харьковской области", - говорит председатель ОВА.

Напомним, в Днепре завершают строительство подземной школы. Процесс начался весной 2024 года. Известно, что стоимость этой школы составляет более 87 миллионов гривен.

школа образование Харьковская область
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
