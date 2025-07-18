Фото: Харьковский городской совет

В Харькове планируют открыть новые школы под землей уже к новому учебному году. По словам городского головы, без таких школ невозможно возобновить учебный процесс

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Мэр Игорь Терехов рассказал, что в Харькове до сентября планируют открыть еще три подземные школы. Он отметил, что учебные кабинеты уже работают на шести станциях метрополитена. Также в Харькове работают полноценные четыре подземные школы. В этом году в первый класс в городе записали около 5 тысяч детей.

"До сентября мы планируем достроить еще три школы под землей, а до конца года — еще три. Это необходимый шаг, ведь из-за обстрелов невозможно возобновить обычную учебу в школах", - говорит городской голова.

Напомним, ранее в Запорожье появилась первая "энергетическая независимая школа". Для учебного заведения установили солнечные панели. Теперь даже в случае проблем с электроэнергией там всегда будет светло.