23 августа 2025, 15:20

В Харьковской области бизнес поддерживают на пути к энергонезависимости

23 августа 2025, 15:20
Фото: ОВА
В Харьковской ОВА во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечение их стабильной работы во время войны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов подчеркнул, что вопрос бесперебойного функционирования бизнеса в условиях возможных длительных отключений света или газа находится на контроле главы ОВА Олега Синегубова. Он добавил, что область взаимодействует с правительством и профильными министерствами, чтобы вносить новые решения в государственные программы поддержки.

Представители "Укрэксимбанка" напомнили, что в первые месяцы полномасштабного вторжения предоставили предпринимателям и аграриям Харьковщины более 500 млн грн кредитов, что позволило сохранить продовольственную безопасность. Сейчас банк продолжает кредитование в рамках программы "5-7-9%" и является партнёром "єРоботи", которая предусматривает гранты на развитие переработки.

По словам заместителя управляющего филиалом "Укрэксимбанка" в Харькове Андрея Ольхового, одним из ключевых направлений работы является поддержка проектов по энергосбережению и энергонезависимости бизнеса. Речь идёт о строительстве солнечных, ветровых, биогазовых и газовых электростанций, модернизации оборудования и развитии систем накопления энергии.

Также во время заседания обсудили вопрос подключения предприятий к сетям "Харьковоблэнерго". Количество выданных технических условий с начала полномасштабной войны постоянно растёт.

Заместитель главы ОВА Евгений Иванов предложил создать единую базу контактов специалистов энергетических компаний, чтобы предприниматели могли быстро связаться в случае аварий или повреждения сетей и оперативно получить помощь.

Напомним, ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства.

